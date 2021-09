Fiera Rimini: al via martedì 21 settembre Enada e Rimini Amusement Show 

Eventi

Rimini

| 16:44 - 20 Settembre 2021

Foto di repertorio.

Al via domani (21 settembre) in presenza, alla Fiera di Rimini, Enada e Rimini Amusement Show, le due kermesse dedicate al gioco e al divertimento in programma fino a giovedì 23 settembre. Giunta alla 33/a edizione Enada, la Mostra Internazionale degli Apparecchi da Intrattenimento e da Gioco punta a dare un impulso importante all'intera filiera, completata dalla 3/a edizione di Rimini Amusement Show , che rappresenta il punto di riferimento per l'industria del gioco senza vincite in denaro. Ad aprire la giornata inaugurale, dopo il taglio del nastro, il convegno 'Doppio lockdown, Green pass e futuro delle sale giochi'. Tema dell'incontro - spiegano gli organizzatori in una nota - "lo stato dell'arte del settore, dopo il doppio lockdown e l'impatto delle nuove misure, introdotte dal Governo, sulle attività di sale giochi e le prospettive future del mercato dopo un anno e mezzo di emergenza epidemiologica".