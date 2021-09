Una vita felice? Sicuro se in compagnia di un cane

Attualità

16:22 - 20 Settembre 2021

Cane è il migliore amico dell’uomo.

La storia dice che il cane è il migliore amico dell’uomo e con il passar del tempo, si è compreso come effettivamente questo animale domestico possa migliorare la vita. La sua compagnia è quindi un qualcosa di più che positivo per la quotidianità, partendo dai bambini fino ad arrivare agli adulti ed agli anziani. Ai primi aiutano a socializzare, responsabilizzarsi e a sviluppare l’empatia, per i secondi invece, sono un vero toccasana per l’allegria, una vera fonte di gioia oltre che un amico fedele. Per gli ultimi invece, gli anziani, sono un vero punto di riferimento, compagni di vita ed è un’ottima soluzione per la solitudine.



La presenza di un cane quindi, stimola l’apertura verso le altre persone e spinge anche ad avere sensazioni positive, che fanno bene al cuore. Uno dei tanti motivi per cui bisogna essere grati della loro presenza sulla terra. Proprio per questo, la pet therapy è una delle tecniche più scelte in assoluto per il ritrovo della serenità, uno spiraglio di luce nell’ansia e nella monotonia di tutti i giorni. L’ideale quindi per affrontare i problemi personali sia psicologici che fisici. Ci sono infatti tantissimi cani che assistono anche fisicamente le persone con delle disabilità. Chiaramente dal punto di vista emotivo non si può far altro che sprizzare gioia da tutti i pori.



Da non dimenticare l’amore incondizionato che questi amici a 4 zampe riescono a dare ogni giorno, senza stancarsi mai, anche quando meno lo si merita. È proprio questo che fa dei pelosetti, un vero e proprio gioiello prezioso, da curare e custodire con cura. Sono la fonte più pura di felicità, altro che ricchezze ed escalation sociale. C’è bisogno però di tanta cura per poter aiutare i cani a mantenere la loro salute in equilibrio ed inoltre, ci vogliono molte attenzioni. Proprio per questo il consiglio è sempre quello di seguire le linee guida degli esperti.



Tra questi, ci sono senza dubbio quelli di Amusi, che nel magazine, offrono tantissimi consigli utili e soprattutto, soluzioni per rendere felici e sani i propri amici animali. Si parte infatti dall’alimentazione, fino ad arrivare alle piccole cose. Si tratta di particolari che possono fare la differenza, per non parlare dell’offerta di cibo di alta qualità 100% made in Italy. Chiaramente, si tratta di una fonte molto valida ed affidabile, dunque tutto ciò che viene proposto per il proprio amico a 4 zampe, è sempre abbondantemente controllato e valutato prima di essere proposto. Non resta che informarsi quindi, e vivere felici la vita con il proprio cane.