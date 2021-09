Calcio Promozione: Evaristi inventa su punizione, Pietracuta supera l'ostacolo Sampierana (1-0)

Sport

Pietracuta di San Leo

| 18:18 - 26 Settembre 2021

Terza giornata del girone F di Promozione: al Bindi il Pietracuta ospita la Sampierana.



Pietracuta - Sampierana 1-0



PIETRACUTA: Lasagni, Stavola, Contadini, Tosi (75’ Ferraro), Lessi, Masini, Borghini (64’ Galli), Ferrani, Fratti, Tomassini (12’ Vucaj, 81’ Bucci), Evaristi.

In panchina: Balducci, Fabbri Fr., Pacaj, Pavani, Celli.

All. Fregnani.

SAMPIERANA: Niederweiser, Berni (62’Quercioli), Braccini, Giovagnoli (93’ Farfaneti), Quaranta, Corbara, Fabbri P. (80’ Battistini), Pietrini, Lanzi, Pippi (70’ Simoncini), Diversi. A disp. Zammarchi, Fabbri S., Iavarone, Canali, Bravaccini.

In panchina: Zammarchi, Fabbri S., Iavarone, Canali, Bravaccini.

All. Madonia.



ARBITRO: Zampa di Cesena.

RETI: 14' Evaristi.

NOTE: espulso Braccini al 65’ per fallo su chiara occasione da gol, ammonito Farfaneti.



PIETRACUTA Una bordata da trenta metri di Evaristi su calcio di punizione nella fase iniziale della gara è sufficiente al Pietracuta per superare una Sampierana mai doma che si arrende solo al triplice fischio.



L’avvio di partita vede i locali pressare e conquistare diversi palloni che però raramente vengono tramutati in azioni pericolose. Al 14’ Braccini commette un inutile fallo ai danni di Fratti sulla trequarti che Evaristi si incarica di battere. Il centrocampista pietracutese in questo periodo ha evidentemente il piede caldo e calcia imparabilmente all’incrocio dei pali. Cinque minuti più tardi Fratti ruba palla ad un difensore e serve l’accorrente Tosi che calcia a lato di poco. Nel finale di frazione gli ospiti reagiscono e creano due buone occasioni: la prima al 33’ quando Pippi su punizione calcia di poco a lato, con Lasagni in controllo, la seconda al 43’ quando Lanzi prolunga di testa per lo stesso Pippi che dal limite spara altissimo.



La migliore occasione per i bianconeri ospiti capita sulla testa di Braccini al 50’ ma la sua conclusione da distanza molto ravvicinata termina sull’esterno della rete. Ancora Sampierana pericolosa al 53’ con Giovagnoli che prova sorprendere Lasagni dal limite ma un difensore devia in corner. Gli ospiti al 65’ rimangono in dieci: Braccini controlla male la palla liberando Fratti sulla via della porta e non può fare altro che abbracciarlo, meritandosi l’espulsione. Lo stesso Fratti calcia la seguente punizione sopra la traversa. Dopo una botta dal limite di Vucaj abbondantemente alta, al 76’ torna a farsi pericolosa la Sampierana con Fabbri, abile a smarcarsi sulla destra e a calciare forte tra le braccia di Lasagni. Sul versante opposto Fratti libera Evaristi che dall’altezza del dischetto prova a piazzarla di piatto ma Niederweiser blocca. Nel finale i giocatori di Madonia provano ad impensierire la difesa pietracutese con lunghi lanci in area per Lanzi ma Lessi e Masini non si fanno sorprendere. Da segnalare l’ottimo esordio da titolare del 2003 Stavola al posto dell’infortunato Faeti.