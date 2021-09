Coronavirus Rimini: contagi in calo, sono 18. In Romagna peggio Forlì e Ravenna I ricoveri in terapia intensiva rimangono 4, in regione calano di due unità

Attualità Rimini | 16:09 - 20 Settembre 2021 Bollettino Covid 20 settembre 2021. A Rimini la settimana inizia con 18 nuovi casi di contagio, equamente ripartiti tra sintomatici e asintomatici (9 e 9). Rimangono quattro le persone ricoverate in terapia intensiva all'ospedale Infermi. In regione scendono i ricoveri in terapia intensiva: sono 42 (-2), con due dimissioni a Modena e nessun nuovo ingresso. Crescono invece i ricoveri nei reparti Covid: +7, per un totale di 416 ricoverati. I nuovi casi sono 333 su 14.694 tamponi, quattro invece i decessi: un 79enne, un uomo e due donne ultranovantenni.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 78 nuovi casi, seguita da Modena con 62 e Parma (51); quindi Ravenna (34), Forlì (22), Ferrara (20), Rimini (18), Reggio Emilia (17) e Piacenza (13). Infine, Cesena (10) e il Circondario Imolese (8).





