Calcio D: il film fotografico di Rimini Progresso 6-7

20:30 - 22 Settembre 2021

Pecci sconsolato dopo il rigore (foto Venturini). In gallery nelle foto 1-2 il rigore sbagliato, nella foto 3 il gol del Progresso.

Il Rimini Calcio esce dalla Coppa Italia per mano del Progresso, al termine di una gara conclusasi 6-7 ai calci di rigore. Gaburro sceglie il turn-over, cambiando undici undicesimi rispetto a domenica, e subiscono nel primo tempo la rete di Ferraresi. Nella ripresa è un Rimini più deciso, ma la svolta arriva con i cambi di Gaburro, che inserisce Ferrara, Mencagli e Gabbianelli. Proprio quest'ultimo firma il gol del pareggio. Nella lotteria dei rigori, per i biancorossi segnano Gabbianelli, Mencagli, Ferrara e Tanasa, mentre Pecci sbaglia l'ultimo rigore della serie, facendosi parare il tiro dal portiere Tartaruga.



Rimini - Progresso 1-1 (6-7 d.c.d.r.)



RIMINI (4-3-3): PIretro - Berghi (33' st. Lo Duca), Pietrangeli, Cuccato, Haveri - Isaia (12' st. Gabbianelli), Pari (3' st. Tanasa), Greselin - Pecci, Germinale (20' st. Mencagli), Piscitella (20' st. Ferrara).

In panchina: Marietta; Carboni, Panelli; Semprini.

All.Gaburro.

PROGRESSO (4-3-3): Tartaruga - Mele (25' st. Rossi) Fiore, Ferraresi (18' st. Bagatti), Baccolini (16' st. Cantelli) - Gulinatti, Maltoni E.(16' st. Bonvicini); Marchetti - Salvatori (7' pt. Badiali), Matta, Esposito L.

In panchina: Celeste, Rea, Esposito M., D'Amuri.

All. Moscariello.



ARBITRO: Mozzo di Padova (Conforti di Salerno e Salviato di Castelfranco Veneto)

RETI: 39' pt. Ferraresi, 24' st. Gabbianelli

AMMONITI: Bonvicini, Fiore

NOTE: giornata di sole. Spettatori 150 circa. Angoli: 12-8. Recupero: 1'pt. 5' st.