DIRETTA TESTUALE Coppa Italia Serie D Rimini - Progresso

Sport

Rimini

| 14:50 - 22 Settembre 2021

Diretta testuale Coppa Italia Serie D.



RISULTATO: 0-0



RIMINI (4-3-3): PIretro - Berghi, Pietrangeli, Cuccato, Haveri - Isaia, Pari, Greselin - Pecci, Germinale, Piscitella.

In panchina: Marietta; Carboni, Panelli, Lo Duca; Tanasa, Semprini; Ferrara, Gabbianelli, Mencagli.

All.Gaburro.

PROGRESSO (4-3-3): Tartaruga - Mele, Fiore, Ferraresi, Baccolini - Gulinatti, Maltoni E.; Marchetti - Salvatori (7' pt. Badiali), Matta, Esposito L.

In panchina: Celeste, Rea, Rossi, Cantelli, Bagatti, Bonvicini, Badiali, Esposito M., D'Amuri.

All. Moscariello.



ARBITRO: Mozzo di Padova (Conforti di Salerno e Salviato di Castelfranco Veneto)

RETI:

AMMONITI:

ESPULSI:

NOTE: giornata di sole. Spettatori un centinaio circa. Angoli: 5-0.



Inizio gara ore 15

Chi vince accede ai 32esimi. Il Rimini ha saltatto il turno preliminare mentre il Progresso ha eliminato il Cattolica 2-0. La squadra emiliana all'esordio in cmpionato ha pareggiato in casa della Correggese 1-1. Nel Rimini ampio ricorso al turn over con i soli Kamara e Aprea ai box per acciacchi. Il Rimini si schiera con la maglia verde, ospiti con la casacca rossblu a righe verticali. La squadra di Gaburro attacca da sinistra verso destra.

6' Fallo di Pari su Marchetti a venti metri dall'ara. Batte Marchetti respinta dalla barriera. 7' sostituzione nel Progresso: entra Badiali per Salvatori. Angolo di Pecci, Pietrangeli manda alto.

16' Punizione di Greselin dalla lunga distanza, il portiere esce a vuoto e la palla finosce a lato.

18' Contropiede sulla sinistra di Esposito, la sua battuta finsice sull'estrerno della rete.