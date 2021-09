Virus San Marino, il report settimanale dei dati: +29

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:21 - 20 Settembre 2021

Ospedale di Stato.



Casi di contagio da nuovo coronavirus in calo a San Marino, nella settimana dal 13 al 19 settembre. Sono stati 29, otto in meno rispetto alla settimana precedente. Sul Titano numeri altalenanti: dopo ferragosto (16-22 agosto) 32 casi, poi il picco di 57 nella settimana successiva, poi un altro calo tra il 30 agosto e il 5 settembre (28 casi), infine una nuova crescita, appunto i 37 nuovi casi registrati nella settimana 6-12 settembre.



In ospedale sono ricoverate quattro persone: due in terapia intensiva, due nel reparto di isolamento. I casi attivi sono in totale 60, 56 seguiti a domicilio.



VACCINAZIONI Il totale delle vaccinazioni effettuate fino a ieri (domenica 19 settembre) è di 47.023 di cui 22.658 persone vaccinate con la prima dose e 24.365 con la seconda dose o con la dose unica. Ha completato il ciclo di immunizzazione il 78,35% della popolazione vaccinabile. Sono 2263 le somministrazioni ai turisti.