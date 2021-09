Attualità

Rimini

| 14:37 - 20 Settembre 2021

Il console Carela Luna Nelson Francisco.

Visite istituzionali a Rimini per il console generale della Repubblica Dominicana, Carela Luna Nelson Francisco, ricevuto dal prefetto Forlenza e dal vicesindaco di Rimini. In città la comunità dominicana è formata da 88 persone, lo 0,43% degli stranieri e lo 0,06% dei residenti totali. In provincia sono 156 i cittadini che risiedono in 15 comuni.