L'autunno una seconda estate per il turismo, grazie agli eventi fieristici

Attualità

Rimini

| 14:26 - 20 Settembre 2021

GIanni Indino, presidente Confcommercio Rimini.

Una stagione turistica dai risultati incoraggianti, anche se ha pesato la defezione di buona parte dei turisti stranieri, soprattutto il forte calo dalla Russia. Alle porte c'è la seconda estate delle fiere e dei grandi eventi, evidenzia Gianni Indino della Confcommercio Rimini. Un autunno fondamentale per il rilancio economico del territorio, dopo un'estate in cui, sottolinea con orgoglio Indino, "la provincia di Rimini è stata autentica protagonista del turismo balneare italiano". Sugli eventi fieristici, c'è la ripartenza ufficiale delle fiere con Macfrut e Fieravicola, i ritorni di Enada e Rimini Wellness, a ottobre Ttg, Sia Guest e Sun, a seguire Ecomondo e Key Energy. Anche tanto sport, dalla motogp agli eventi riccionesi, "che convogliano migliaia di persone, tra atleti e accompagnatori, creando ottimo indotto".Indino si dice ottimista: "Grazie alle nostre doti, alla professionalità degli operatori, agli investimenti in riqualificazione e in sicurezza e alla responsabilità nel fare seguire le norme senza perderci d’animo davanti alle difficoltà siamo riusciti in tutto questo. E questo è un grande segnale per il futuro”.