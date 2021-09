Misano, weekend al sapore di ferragosto: tanti turisti grazie alla Motogp

Turismo

Misano Adriatico

| 14:12 - 20 Settembre 2021

Successo per le iniziative collaterali alla Motogp.



Va in archivio il Gran Premio Octo della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini e ora gli organizzatori sono al lavoro per l’appuntamento del 24 ottobre. A Misano soddisfazione del sindaco Fabrizio Piccioni, per i risultati dei piloti italiani e per le ricadute turistiche sul territorio grazie all'evento sportivo: "Numerosi turisti, soprattutto stranieri, hanno approfittato della stagione ancora clemente per prolungare di qualche giorno la loro permanenza a Misano", spiega il primo cittadino, che parla di flussi turistici paragonabili alla settimana di ferragosto, con "bar, ristoranti e attività presi letteralmente d'assalto".



Sulla nuova data del motomondiale al Misano World Circuit, Piccioni evidenzia: "Ora c’è una sfida nuova: per la prima volta ospiteremo un Gran Premio nella terza decade di ottobre. Abbiamo il dovere di ripeterci, per consolidare l’immagine di una destinazione pienamente ripartita, pur con tutte le attenzioni al contrasto del Covid".



A Misano non solo spettacolo in pista, ma tanti eventi collaterali. Fulcro l'Arena 58 con il Dedikato. Apprezzata la zona mare, vestita dal claim “Thanks Vale!”, tributo al “Dottore” per la sua ultima stagione in sella. E poi l’esposizione di moto curata dal Moto Club Misano Adriatico, in collaborazione con la Fondazione Misano, con la sfilata rievocativa per le vie del centro dedicata alla memoria di Mauro Bertozzi ‘Pioz’, con un grande successo di pubblico. Protagonista anche la musica, con tanta gente al concerto della band Revolution e gli spettacolari fuochi d’artificio in omaggio a Valentino Rossi.