Undici assunzioni nella polizia municipale, al via i test fisici. Circa 300 i candidati

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:51 - 20 Settembre 2021

Lo stadio “Enrico Nanni” di Bellaria Igea Marina accoglie oggi (lunedì 20 settembre) la prima prova fisica del concorso pubblico indetto dal Comune di Bellaria Igea Marina per l’assunzione a tempo indeterminato - all’83,33 % del tempo pieno, ossia dieci mensilità annue – di undici agenti di Polizia Locale: sette saranno assunti e impiegati proprio nella città di Panzini, due a Morciano, uno a Coriano e uno a San Giovanni in Marignano. La prova fisica consiste in una corsa, con un chilometro che i candidati uomini sono chiamati a percorrere impiegando non più di cinque minuti, e che le donne devono essere in grado di coprire andando non oltre i sei minuti. Poi si passa agli esercizi di spinta con bilanciere su panca piana, con sollevamenti proporzionati al peso, al sesso e all’età delle candidate e dei candidati. In totale i candidati agli undici posti sono circa 300.