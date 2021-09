A Riccione Beach Arena protagonista la solidarietà con Diabete Beach

Attualità

Riccione

| 12:47 - 20 Settembre 2021

Sabato 11 settembre il Riccione Beach Arena è stato per il quarto anno protagonista dell’evento sportivo e solidale Diabete Beach, che quest’anno prende il nome “I legami del diabete”, con l’obiettivo di ricordare che ogni bambino e adulto con diabete è costretto a un legame imprescindibile con le terapie che deve seguire per far sì che il diabete non prenda il sopravvento sulla propria vita.



Il diabete, che ancora oggi colpisce più di 78.000 persone nella sola Romagna e da cui non si può guarire, non dà mai tregua a chi ne è affetto perché quando la glicemia non è sotto controllo è il diabete ad avere il sopravvento. Misurazioni della glicemia e iniezioni per una persona con diabete si alternano continuamente nell’arco della propria giornata ne scandiscono la quotidianità. Per questo, obiettivo dell’associazione Diabete Romagna è di sensibilizzare sempre più persone sul diabete e far sì che nessuno sia lasciato solo in balia del proprio diabete.



L’evento sportivo e solidale Diabete Beach “i legami del diabete”, svoltosi al Riccione Beach Arena, ha permesso ancora una volta di dare voce a grandi e piccini per raccontare i progetti che, grazie alla generosità delle realtà del territorio, dei propri sostenitori e da eventi come questo, Diabete Romagna può sostenere in Romagna. Progetti l’assistenza medica domiciliare per le persone con diabete non autosufficienti e più fragili, che in questi anni ha raggiunto numeri inaspettati, così come il supporto del dietista, della psicologa e del podologo nelle diabetologie degli ospedali e dei momenti di aggregazione e formazione per i più piccoli.



“Vogliamo ringraziare ancora una volta Massimo e tutti gli amici del Riccione Beach Arena che hanno messo a nostra disposizione i loro campi da gioco e perché grazie ai fondi raccolti possiamo sostenere i nostri progetti. Il diabete vive di legami e il nostro obiettivo è far sì che dal diabete possano nascere anche legami di valore, come quello tra le piccole Giulia e Mia, testimonial della campagna, o quello avvenuto tra i nostri volontari e una signora di Düsseldorf con diabete di tipo 1 che lo scorso sabato si trovava al Riccione Beach Arena e con cui c’è stato uno scambio sulle tecnologie a supporto della patologia", commenta Pierre Cignani, presidente Diabete Romagna.