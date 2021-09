Ancora ubriaco alla guida, patente ritirata per la seconda volta nel giro di poco

Cronaca

Rimini

12:23 - 20 Settembre 2021

Un 23enne residente a Rimini ha subito il secondo ritiro della patente nel giro di pochi mesi: sabato scorso (18 settembre) è stato fermato per un controllo dalla polizia Municipale e "pizzicato" con un tasso alcolemico di poco inferiore ai 2 grammi per litro, quasi quattro volte superiore al limite consentito dal codice della strada. La patente gli era stata riconsegnata il 27 luglio scorso, al termine della sospensione, disposta in precedenza sempre per lo stesso motivo: guida in stato di ebbrezza. Il giovane è stato così denunciato, mentre l'auto, non di sua proprietà, non è stata sottoposta a sequestro.



Sabato sera (18 settembre) sono state ritirate in tutto otto patenti, quattro a un gruppo di motociclisti di Milano. Un altro motociclista è stato invece fermato in quanto portava un passeggero senza casco, violazione che oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal codice della strada comporta il fermo del veicolo per sessanta giorni.



Un centauro è stato infine protagonista di una pericolosa infrazione in via dei Martiri: il conducente della moto è stato autore di un sorpasso contromano, condotto su corsia separata. Il pilota, alla vista degli agenti, ha poi tentato di darsi alla fuga; tentativo fallito che gli è valso oltre al ritiro della patente anche una ulteriore sanzione amministrativa. Elevate anche diverse sanzioni per guida col telefonino e senza cinture di sicurezza.