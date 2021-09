Altre due famiglie ambasciatrici di Riccione, da 40 anni vacanze nella Perla Verde

Turismo

Riccione

| 12:05 - 20 Settembre 2021

Le famiglie di turisti fedeli premiate.

"Capodanno a Riccione è il prossimo obiettivo di vacanza che ci siamo prefissi". Nessun dubbio e tante certezze per due coppie di turisti di Borgonovo della provincia di Piacenza, fedelissimi da 40 anni alla Perla Verde. "Dopo le ferie estive e alcuni giorni in autunno, le festività natalizie programmate dall'amministrazione comunale - affermano le due coppie - sono sempre una garanzia e un appuntamento fisso per l'atmosfera da sogno che si respira. Anche quest'anno abbiamo trascorso le nostre meritate vacanze alla Spiaggia del Sole 86/87 dal nostro bagnino Nando Gabellini e all'hotel Marilena. L'ospitalità è splendida, così come la gentilezza dei ristoratori e dei negozianti della città che ci fanno sentire come a casa. Ogni volta che arriviamo a Riccione contattiamo amici residenti o turisti che negli anni sono diventati compagni di ferie e spensieratezza. Siamo orgogliosi del riconoscimento ricevuto".

Le famiglie Giuseppe Cattanei e Cesare Cornelli sabato scorso sono state insignite dall'assessore Turismo Sport Cultura Eventi Stefano Caldari del riconoscimento di Ambasciatori di Riccione.