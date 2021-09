Ai campionati regionali di Atletica, il riminese Schiaratura conquista due medaglie

Sport

Rimini

| 11:58 - 20 Settembre 2021

Fidal Cadetti.

Nella due giorni dei campionati regionali "Fidal Cadetti" andati in scena nell' impianto Lauro Grossi a Parma il 18 e il 19 settembre 2021, il talentuoso riminese Brayan Schiaratura (classe 2006) sigla i nuovi personali sulle distanze dei 1000 e dei 2000 metri.





Sabato, nei 1000 metri, il giovane è riuscito a conquistare la medaglia di bronzo con un 2'43"19 migliorando il suo limite di 4".

Domenica 18, si è misurato sui 2000 metri. Una gara dall'avvio lento che ha costretto il riminese a prendere la testa del gruppo e dettare il ritmo per i quattro quinti di gara. Passaggio ai 1000 metri 3'05" per un 6'05"60 finale che gli è valso la medaglia d'argento.





Nel martello l'esordiente Marta Catapano è giunta 4° con la misura di 26,83. Da menzionare il rientro alle gare di Maia Carlini sui la metri corsi in 11" 42. Con questi risultati il Golden Club Rimini pone attenzione sui giovani, che si stanno mettendo il luce in tutte le fasce d'età.





Domenica a Misano Adriatico scenderanno in pista la formazione di ragazzi e ragazze nati nel 2008 e 2009.