Ex Corderia di Viserba, pronte a partire le opere di urbanizzazione

| 11:45 - 20 Settembre 2021

Ex Corderia.

E' pronto a partire l'intervento di riqualificazione dell'ex Corderia di Viserba. In una nota la Residence Viserba ha annunciato di aver firmato il contratto d'appalto per le opere di urbanizzazione dell'area con l'EcoDemolizioni, la azienda riminese che si è aggiudicata la gara di appalto effettuata su mandato del Comune di Rimini.

L'intervento delle opere di urbanizzazione ha un valore di 8,5 milioni di euro di lavori ed include la realizzazione di strade, marciapiedi, piste ciclabili e parcheggi, reti tecnologiche e verde pubblico.

L'avvio dei lavori è previsto tra alcune settimane, appena saranno terminati quelli stradali che stanno attualmente interessando altre zone di Viserba.

L'intervento sulla viabilità riguarderà tra l'altro via Marconi, via Fattori e via Amati e la rotatoria su via Sacramora. Nel frattempo inizieranno anche le opere di preparazione del cantiere relativo alle costruzioni residenziali.

Contestualmente all'avvio dei lavori del Parco della Corderia, la società Residence Viserba realizzerà - in prossimità di Largo Fratelli Rosselli - un ufficio vendite in cui sarà possibile visionare progetti, plastici e rendering e dove saranno disponibili tutte le informazioni relative all'intervento di edilizia privata che sta per iniziare all'interno del comparto della Corderia.

L'intervento della corderia rientrerà nel più ampio progetto di comunicazione 'Blooming Rimini ', pensato per accompagnare le più importanti opere di trasformazione della città, promosso dal Comune di Rimini insieme all'illustratore Emiliano Ponzi, allo scrittore Marco Missiroli, e al fotografo Enrico De Luigi.