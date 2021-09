Guida in stato di ebbrezza, fermata e denunciata a Campiano di Talamello

Cronaca

Talamello

| 11:16 - 20 Settembre 2021

Carabinieri in servizio.

Una 22enne di Santarcangelo è stata fermata dai Carabinieri di San Leo in piena notte a bordo della sua Opel Corsa all'altezza di Campiano di Talamello. E' apparsa subito poco lucida, con difficoltà ad articolare le parole e con un alito che lasciava pochi dubbi. Sottoposta ad etilometro è risultata avere un tasso alcolico di 1,30 g/l.

E' stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, la patente è stata ritirata.

"L’Arma di Novafeltria" si legge nella nota "continua a raccomandare il massimo senso di responsabilità durante la guida dei mezzi, soprattutto in relazione all’uso di sostanze alcooliche o stupefacenti. L’invito è quello di non mettersi assolutamente al volante, qualora via sia anche il solo dubbio, di aver ecceduto nel bere, prevedendo, soprattutto nelle uscite in comitiva, che uno dei partecipanti, non assuma alcool e si occupi di riaccompagnare a casa gli altri. "