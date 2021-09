Maiolo, in moto con tasso alcolico elevato in pieno pomeriggio, denunciato 49enne riminese

Cronaca

Maiolo

| 11:14 - 20 Settembre 2021

Carabinieri in servizio.

Un 49enne riminese è stato deunciato per guida in stato di ebbrezza. I Carabinieri di Novafeltria lo hanno beccato in pieno pomeriggio a Maiolo a bordo della sua moto Bmw 650. Fermato per un controllo e sottoposto ad etilometro è risultato avere un tasso di 1.20 g/l. E' stato denunciato e la patente è stata ritirata.

Durante i controlli del weekend che hanno visto i Carabinieri identificare 91 persone, verificare 68 mezzi e ispezionare 10 esercizi pubblici, sono stati anche multati 7 cittadini per infrazioni alle norme del codice della strada. Tre motociclisti, fermati a Libiano di San Leo, sono stati sanzionati perché viaggiavano a gran velocità.