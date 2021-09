Cattolica: un nuovo sportello telematico polifunzionale in comune

Attualità

Cattolica

| 11:03 - 20 Settembre 2021

Comune di Cattolica.

Martedì 21 settembre, presso il Palazzo del Turismo, il Comune di Cattolica presenterà il nuovo sportello telematico polifunzionale, uno strumento pensato per semplificare le relazioni tra i cittadini e la pubblica amministrazione, attraverso la presentazione totalmente telematica delle istanze. Le pratiche della pubblica amministrazione, ad eccezione delle pratiche SUAP e SUE, potranno essere presentate online, a qualunque ora del giorno.



La pratica presentata attraverso lo sportello telematico, infatti, sostituisce completamente quella in formato cartaceo, perché rispetta i dettami del Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82). Lo sportello telematico è lo strumento adatto a un’amministrazione semplice, digitale e moderna perché rispetta i principi di semplificazione, accessibilità e trasparenza amministrativa.



Possono accedere allo Sportello tutti i cittadini provvisti di identità digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS) come la tessera sanitaria.

Lo sportello telematico polifunzionale permette di:

- consultare tutte le informazioni e le norme necessarie per presentare la pratica

- compilare e firmare in modo guidato i moduli digitali

- effettuare eventuali pagamenti online

- consultare e scaricare i certificati anagrafici on-line



Si riducono così i tempi di attesa e la pubblica amministrazione migliora il lavoro dei suoi uffici.



Il portale non sarà predisposto per la presentazione delle domande che riguardano le Attività Produttive (SUAP) e l’Edilizia (SUE), e debbono quindi essere trasmesse all'Amministrazione tramite i canali già in uso.