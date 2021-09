Settembre: come affrontare il mese più odiato dell’anno

Attualità

Lo sappiamo, se ci fosse un lunedì dei mesi, questo sarebbe sicuramente settembre. Per varie ragioni, con il tempo, questo mese si è attirato le ire di quasi tutto, senza distinzioni: studenti, impiegati, freelance, anche imprenditori. Tutti odiano questo mese, ma perché?



La risposta è alquanto semplice: si ritorna al lavoro o scuola. È vero che per molti il lavoro non si ferma mai, nemmeno nelle giornate più calde del Ferragosto, ma è anche vero che i ritmi rallentano molto in tutti gli ambiti.



Molta gente è in vacanza, tutte le scuole sono chiuse, tantissimi uffici fanno orari ridotti e via discorrendo. Insomma il periodo estivo e in particolare il mese di agosto è un po’ la domenica dei mesi, quel giorno di pausa generale dalle fatiche della vita quotidiana.



Settembre però, non deve essere necessariamente un momento di tristezza e sconforto, ma può essere un ottimo momento per ricominciare con il giusto impegno e perseguire i nostri obiettivi.



In questo articolo andremo infatti a vedere come affrontare questo mese e quali trucchetti possono esserci utili per renderlo meno faticoso.



Settembre occasione per nuovi inizi



Aldilà del semplice shopping, che può avere una certa importanza, è anche utile vedere nella giusta ottica questo mese. Sotto certi punti di vista, infatti, settembre è quasi un nuovo inizio, una sorta di secondo capodanno.



Come capita alla fine dell’anno, molti chiudono situazioni o problematiche che non vogliono trascinarsi nel nuovo anno solare. Allo stesso modo possiamo fare con il nostro settembre e considerarlo un nuovo inizio.



Questo non significa che dobbiamo mollare il nostro lavoro e darci improvvisamente alle nostre vere passioni, ma se ciò accadesse non sarebbe per forza un male. Potremmo, in un’ottica un po’ più prudente, vedere il nostro lavoro e il rapporto con i nostri colleghi in un altro modo. Se abbiamo sempre accettato le richieste, anche oltre il rapporto lavorativo effettivo, possiamo decidere che da questo settembre ciò non accadrà più.



O ancora in ambito scolastico, se non siamo mai stati dei grandi studenti, possiamo imporci che questo anno sarà differente. Non tanto per far felici e contenti gli altri, ma per noi stessi, in quanto uscire al meglio dal percorso scolastico è un primo passo per il raggiungimento dei propri sogni.



Insomma i lunedì, che siano nella settimana o in un anno, sono sicuramente noiosi, ma noi possiamo sempre decidere di cambiarli a nostro piacimento. Riprendiamoci i nostri lunedì e i nostri nuovi inizi.