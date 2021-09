Spuntano scritte "no vax" sul "Mulino della Polvere" a Novafeltria, altri atti vandalici in paese

Attualità

Novafeltria

| 07:42 - 20 Settembre 2021

Mulino della Polvere imbrattato.

Vandali in azione a Novafeltria in vari punti della città. Il comune, in un messaggio su Facebook, evidenzia come negli ultimi 7 giorni, ignoti vandali abbiano colpito. A farne le spese il nuovo impianto di irrigazione dei giardini e i bagni pubblici del paese. Sono stati inoltre imbrattati i muri della struttura "Mulino della Polvere" in zona fiume con scritte "no vax".

"Oltre ad essere delusi e rammaricati per quanto accaduto" dice l'Amministrazione comunale "ci affideremo all'ausilio delle Forze dell'ordine, affinché si possa risalire ai colpevoli. Tutto questo comporta spese di riparazione a carico del bilancio comunale (quindi dei cittadini) e oltretutto denota un comportamento non rispettoso del patrimonio pubblico."