Calcio D, Sammaurese ko sul campo del Fanfulla: 3-1

Sport

San Mauro Pascoli

| 22:01 - 19 Settembre 2021

Bomber Bonandi.



Nella prima di campionato la Sammaurese cede in Lombardia, sul campo del Fanfulla, per 3-1.

Il primo squillo del match arriva al 24'. Palla in profondità di Laribi per Cominetti che vince il duello fisico con Sedioli e fa passare la palla sotto le gambe di Adorni per il gol che sblocca il risultato proprio sotto la curva bianconera. Rete che dà ancora di più la spinta al Fanfulla che tra il 30’ ed il 32’ si rende pericoloso prima con Bernardini, cross messo in corner, e poi ancora con Cominetti che chiama all’intervento l’estremo difensore ospite. Sammaurese invece che è tutta nei tentativi, deboli, di Bonandi, tenuto a bada da Bernardini, e Giannini.

Ripresa che parte come era finito il primo tempo: Fanfulla che spinge sull’acceleratore nonostante un campo reso pesante. Al 30’ ci pensa De Carli a dare il giusto sprint. Affondo di uno scatenato Cominetti dalla sinistra che mette al centro per il numero 20. Per il classe 2003 è gioco da ragazzi depositare in rete trovando il gol del doppio vantaggio. Partita che si pensa ormai finita. Ma dal 37’ torna a vivacizzarsi. Prima un ottimo cross di Cominetti, poi l’intervento di Cizza sul colpo di testa di Zavatta. Sul seguente calcio d’angolo però l’estremo difensore di casa non può niente sulla conclusione in mischia di Lombardi che termina la propria corsa all’incrocio dei pali. Tutti pensano ad una Sammaurese arrembante nel finale. E invece no. Al 49’ Cizza fa ripartire veloce Agnelli, palla in profondità per De Carli che trova perfettamente in area Garcia per il 3-1 finale. Due gol dalla panchina e felicità massima per un Fanfulla che apre come meglio non poteva il campionato. Domenica prossima al Macrelli arriva la Correggese.

Il tabellino

FANFULLA-SAMMAURESE 3-1

FANFULLA (4-3-1-2): Cizza; Baggi F. (33’ st Agnelli), Baggi A., Bignami, Bernardini; Magli (51’ st Mustafaraj), Laribi, Brognoli (39’ st Garcia); Greco (42’ st Tourè); Austoni (15’ st De Carli), Cominetti. A disp. Vaccari, Tufo A., Sanogo, Radaelli. All. Nordi

SAMMAURESE (4-3-3): Adorni; Gurini (35’ st Masini), Benedetti, Sedioli, Bolognesi; Scarponi, Migani (10’ st Casadio), Gaiola (26’ st Lombardi); Bonandi, Merlonghi, Giannini (35’ st Zavatta). A disp. Golinucci, Gregorio, Mantovani, Misuraca, Iacovelli. All. Perotti

Arbitro: Castellano (Nichelino). Assistenti: Cimmarusti-Carbone (Novara-Aosta)

Reti: 22’ pt Cominetti, 30’ st De Carli, 41’ Lombardi, 49’ Garcia

Note: ammoniti Brognoli, Baggi F., Magli, Cominetti, Laribi, Migani, Giannini; corner 2-2; recupero 0’+5’