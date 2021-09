Basket B, RBR brilla nello scrimmage di Imola: 67-77

Sport

Rimini

| 21:46 - 19 Settembre 2021

Buona vittoria per RivieraBanca Basket Rimini nello scrimmage esterno contro l’Andrea Costa Imola tal PalaRuggi (67-77). Bella prestazione dei biancorossi che per larghi tratti della partita, con un solo momento di calo nel secondo quarto, hanno impresso un buon ritmo alla partita mostrando segnali di crescita dopo la sconfitta in Supercoppa. Rivali e Masciadri sono tornati sul parquet dopo i rispettivi infortuni ed hanno regolarmente giocato lo scrimmage mostrando una buona condizione; nel complesso un test positivo per proseguire la preparazione.

Il coach Mattia Ferrari “E' stato un ottimo allenamento anche dal punto di vista fisico. Abbiamo giocato un secondo tempo importante, dopo un buon inizio ci siamo un po’ persi complici anche delle rotazioni particolari. La squadra ha reagito provando a fare le cose che vengono richieste ai ragazzi, torniamo a casa sicuramente soddisfatti.”

È tornato quel ritmo che avevi visto prima della partita di mercoledì sera in Supercoppa?

“A tratti sì, chiaramente abbiamo una squadra a due velocità perché chi ha perso allenamenti è un po’ più indietro: abbiamo qualche acciacco, ma tutto sommato abbiamo fatto il lavoro che dobbiamo fare.”

IL TABELLINO

RIMINI: Rivali 5 (1/1, 1/4), Saccaggi 19 (0/3, 6/8), Bedetti 9 (3/4, 1/6), Rinaldi 6 (1/2), Masciadri 10 (2/3, 2/5), Arrigoni 14 (7/11), Scarponi 12 (1/2, 3/9), Fabiani 2 (0/4), Myers (0/2 da tre). All. Ferrari, Brugè, Middleton.

IMOLA: Wiltshire 16 (4/4, 2/5 tre), Fazzi (0/2 da tre), Guidi 2 (1/1, 0/3), Fussi (0/1 da tre), Trapani 7 (1/5, 1/2), Carnovali 5 (1/2, 1/3), Calabrese 5 (1/3, 1/2), Corcelli 3 (0/3, 0/3), Vigori 7 (2/8, 1/1), Cusenza 5 (1/4, 1/4), Trentin 17 (4/7, 2/2). All. Grandi, Zappi, Dirella.

Parziali 16-18, 39-31, 52-55