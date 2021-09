Calcio RSM, poker del San Giovanni. Hurrà per Tre Penne e Pennarossa

Sport

Repubblica San Marino

| 21:11 - 19 Settembre 2021

Inizia con un secco 4-0 nei confronti della Juvenes-Dogana il campionato del San Giovanni, che la sblocca al 19’ del primo tempo e poi dilaga nella ripresa fino al poker finale. Doppietta per Mema – suo l’1-0 e il 3-0 – intervallata dall’autorete di Rossi. A chiudere i conti per i rossoneri, De Biagi. Successo ‘pulito’ anche per il Tre Penne, che contro la Virtus dei tanti ex scrive un 2-0 inaugurato al 16’ da Pieri e chiuso al tramonto del primo tempo da Imre Badalassi. Di misura invece il Pennarossa, che contro il Faetano la sblocca al 51’ con Tiboni. I gialloblù, che erano già sotto di un uomo per l’espulsione di Tomassoni, chiudono addirittura in nove per il secondo giallo comminato a Cavalieri a 10’ dalla sirena

I tabellini

SAN GIOVANNI De Angelis; Conti, Senja, Angelini, Paoloni, Berardi, Magnani, Strologo (dal 66’ De Biagi), Marigliano (dal 79’ Tommasi), Ugolini (dal 79’ Tasini), Mema (dal 69’ Montebelli). A disposizione: Montagna, Grechi, Matteoni. Allenatore: Marco Tognacci

JUVENES-DOGANA Manzaroli; Urbinati (dal 62’ Raschi), Muccini, Mezzadri, Rossi (dal 79’ Tumidei), Baldazzi (dal 79’ Zucchi), Boldrini, Giangrandi, Tedesco (dall’82’ Michelotti), Merli (dal 62’ Pasquinelli), Baldini. A disposizione: Guidi, Camillini. Allenatore: Manuel Amati

Arbitro: Davide Borriello

Assistenti: Salvatore Tuttifrutti, Alfonso Giannotti

Quarto Ufficiale: Giacomo Cenci

Ammoniti: Urbinati, Angelini, Giangrandi, Mezzadri

Marcatori: 19’e 63’ Mema, 60’ aut. Rossi, 76’ De Biagi

FAETANO Broccoli; De Buono, Tomassoni, Fall (dal 70’ Soumah), Fatica, Romagna, Cavalieri, Palazzi (dall’84’ Sinjari), Magno (dall’84’ Kalemi), Giardi (dal 59’ Portanova), Pini (dal 70’ Russo)A disposizione: Rossi, Della Valle. Allenatore: Danilo Girolomoni

PENNAROSSA Semprini; Righi (dal 74’ Baldani), Martin, Michelotti, D. Conti, Raffelli, A. Conti, Zago, Tiboni (dall’84’ Tamburini), Halilaj (dall’84’ Rastelli), Sebastiani (dal 64’ Stefanelli). A disposizione: Giuliani, Mariotti, Capozzi

Allenatore: Andy Selva

Arbitro: Luca Zani

Assistenti: Laura Cordani, Andrea Zaghini

Quarto Ufficiale: Luca Tura

Ammoniti: Palazzi, Cavalieri, Giardi, Fatica, Portanova

Espulsi: Cavalieri (doppio giallo), A. Conti, Michelotti, Tomassoni (rosso diretto)

Marcatori: 51’ Tiboni

TRE PENNE Migani; Sartori, Vandi, Cesarini (dal 64’ Cauterucci), Casadei, Lombardi, Mi. Battistini, Righini (dal 75’ M. Semprini), Badalassi, Gai, Pieri (dall’82’ Chiurato). A disposizione: Lanzoni, Zafferani, Cibelli, P. Semprini, Chiurato. Allenatore: Stefano Ceci

VIRTUS Passanti; Ma. Battistini, Nodari, Giacomoni, Gori (dall’81’ Castiglioni), Magri, (dal 61’ Focaccia) Baiardi, Golinucci (dall’81’ Ciacci), Apezteguia, Angeli (dal 61’ Tadzhybayev), Sorrentino. A disposizione: Guerra, Rinaldi, Ermeti. Allenatore: Luigi Bizzotto

Arbitro: Raffaele Delvecchio

Assistenti: Gianmarco Ercolani, Fabrizio Morisco

Quarto Ufficiale: Giovanni Notarpietro

Ammoniti: Nodari, Cauterucci

Marcatori: 16’ Pieri, 44’ Badalassi Faetano