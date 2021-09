Calcio D, Cattolica ko a Cartigliano: doppietta di testa di Stevanin

Sport

20:25 - 19 Settembre 2021

Emilio Docente in azione.

Cattolica subito al tasppeto all'esordio a Cartigliano: 2-0. Ci pensa Filippo Stevanin di testa a risolvere il match nella ripresa. Il Cattolica ha giocato una gara di spessore, dando filo da torcere agli avversari sorretti dai loro tifosi che hanno incitato i loro beniamini fino alla fine.

Partenza veemente del Cartigliano: Di Gennaro al 5’ si divincola in area e serve un pallone col contagiri per Affolati che, a porta praticamente sguarnita, colpisce male e centra Scotti. Al 18’ ancora Di Gennaro, stavolta di testa, trova Barzon che al volo sfiora il gol. Al 25’ Gjoni viene atterrato in area: dal dischetto il capitano si incarica della battuta ma manda alto. La prima occasione per il Cattolica arriva al 35’ con una combinazione veloce Santoni-Docente, il cui tiro lambisce il palo.

Nel secondo tempo è subito gol: Barzon crossa, Filippo Stevanin svetta a centroarea e insacca. Il raddoppio porta ancora la firma di Stevanin: è il 37’ quando Miniati pesca su punizione il compagno che la butta dentro ancora di testa. Nel finale Preknicaj colpisce la traversa.

Il tabellino

Zecchin, Boudraa, Dalla Rizza (35’ st Stevanin), Roverato, Miniati, Buson, Affolati, Appiah (42’ st Pelizzer), Di Gennaro (35’ st Preknicaj), Barzon (40’ st Mattioli), Gjoni (46’ st Romagna). All. Ferronato

CATTOLICA: Scotti, Moricoli (40’ st Landolfo), Palazzi (9’ st Boschetti), Zebli, Morri, Nanni, Montesi (9’ st Greco), Santoni, Docente, Cambrini (26’ st Palumbo), Nisi (27’ st Labas). All. Lilli

Arbitro: Kovacevic di Arco Riva

Reti. 1’ st Stevanin (CA), 37’ Stevanin (CA)

I RISULTATI Ambrosiana-Arzignano 0-3, Campodarsego-Este 4-1, Delta Porto Tolle-Spinea 3-1, Montebelluna-San Martino Speme 1-3. Giocate sabato: Caldiero Terme-Luparense 1-1, Cjarlins Muzane-Mestre 2-2, Dolomiti Bellunesi-Levico Terme 4-1, Clodiense-Adriese 1-1.