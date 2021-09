Rimini Calcio, continua la campagna abbonamenti. Ora sono 353 le tessere vendute

Sport

Rimini

| 20:06 - 19 Settembre 2021

Domenica erano circa mille gli spettatori al Romeo Neri: 353 gli abbonati. La sottoscrizione degli abbonamenti per la stagione 2021/2022 continuerà presso la biglietteria dello stadio “Romeo Neri” per tutta la prossima settimana, da lunedì 20 a sabato 25 settembre, con i seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00; martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 18:30 alle ore 20:00. In contemporanea presso la Tabaccheria Pruccoli di Rimini (viale Vespucci n. 69), in alternativa “ON LINE” sul sito ufficiale della Società www.riminifc.it. l'obiettivo è arrivare a 1500.