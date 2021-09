Calcio Prima Categoria: Morciano, gol beffa all'88. Delfini vince 3-2

Sport

Morciano

| 19:27 - 19 Settembre 2021

Foto di repertorio.



Morciano - Delfini 2-3



MORCIANO: Bornacci, Fiorini (46' Iannucci), Berardi, Tonelli, Cenci (65' Nacar), Garetti, Casciola (46' Mazzali), Laro, Longoni (65' Greco), Grimaldi, Di Blasio (55' Scognamiglio).

All. Rubino

DELFINI: Piscaglia, Muccini, Ferrari, Zavaglia (80' Andreozzi), Pirini, Acquarelli, Ceccarini, Cruz Saravia, Berluti (63' Tebaldi), Zavattini, Salvemini.

All. Lisi



ARBITRO: Casali di Rimini.

RETI: 38' Muccini, 42' Longoni, 61' Berluti, 68' Scognamiglio., 88' Ferrari.

NOTE: ammoniti Grimaldi, Iannucci, Fiorini, Casciola, Cruz Saravia, Ferrari, Andreozzi.

CRONACA: al 38° del 1° tempo Delfini Rimini in vantaggio con Muccini che di testa raccoglie un cross da calcio d'angolo. Al 42° il morciano pareggia con Longoni che dal limite dell'area fa partire un tiro che viene deviato da un difensore e spiazza Piscaglia. Al 61° i Delfini Rimini tornano in vantaggio con Berluti che di testa raccoglie un calcio d'angolo e supera Bornacci. Il Morciano non demorde e raggiunge il pareggio con Scognamiglio che raccoglie un batti e ribatti in area e con un perfetto diagonale supera l'incolpevole Piscaglia La beffa per i padroni di casa arriva all'88° ancora su angolo questa volta di testa colpisce Ferrari, Bornacci para a terra ma il pallone bagnato dalla pioggia gli scivola in mezzo le gambe ed entra in rete per il definitivo 2 a 3.