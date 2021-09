Calcio Promozione: Verucchio, vittoria al fotofinish con l'Asar (2-1)

Sport

VillaVerucchio

| 18:50 - 19 Settembre 2021



Verucchio - Asar 2-1



VERUCCHIO: Delai, Colonna, Campidelli, Guarino, Grossi, Pasini (28' st Bruma), Genghini, Ciccarelli (26' st Montanari); Baschetti (36' st Michilli), Ricci, Bento (23' st Ribezzi).

In panchina: Caprili. Girometti, Casadei, Pari N., Fabbri.

All. Nicolini.

ASAR: Ciavatta M., Fantini (31' st Bologna), Angelini, Abati, Franchi, Fattori; Sparaventi (40' st Bacchini), Sogos; Ciavatta A. (41' st Santono), Guerra, Pierri (31' st Marchionna).

In panchina: Marcaccini, Boboc, Lorenzoni, Pari L., Sisti.

All. Vanni



ARBITRO: Alberani di Ravenna (Assistenti: Cavallari e Ponticelli di Ravenna).

RETI: 31' pt Pasini, 16' st Abati, 51' st Ribezzi.

NOTE: ammoniti Pierri, Grossi, Ciavatta A., Pasini, Ciccarelli, Bologna, Genghini, Angelini.



A cura dell'ufficio stampa dell'Asd Verucchio



VILLA VERUCCHIO Dopo una prima mezz'ora equilibrata il Verucchio sblocca la partita al 31° del p.t., da fuori area Pasini tira e la palla colpisce il palo ed entra in rete.

Il Verucchio continua a premere e al 38° del p.t. in contropiede Baschetti lancia Bento che solo davanti al portiere si fa ribattere il tiro dall'estremo ospite. Nella ripresa riparte forte il Verucchio: al 6° del s.t. Ricci che mette in mezzo, Baschetti tira a botta sicura e un difensore devia in calcio d'angolo. L’Asar pareggia al 15 del s.t. su un calcio di punizione di Abati, la palla sorvola tutta l'area di rigore senza deviazioni beffando il portiere di casa. Al 18° del s.t. il Verucchio è vicino al goal del vantaggio, su angolo di Ricci, Baschetti di testa colpisce la traversa. Il Verucchio continua a premere, ma non riesce ad arrivare al vantaggio. Al 51° del s.t. su calcio di punizione di Montanari, un difensore ospite respinge al volo, Ribezzi batte Ciavatta e l'arbitro fischia la fine dopo 6 minuti di recupero.