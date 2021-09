Calcio Promozione: pari 0-0 tra Novafeltria e Spontricciolo, Vivo fermato dal palo

Sport

Novafeltria

| 18:39 - 19 Settembre 2021

I due capitani Domini (a sinistra in maglia gialloblu) e Capriotti con la terna arbitrale.



Novafeltria - Spontricciolo 0-0



NOVAFELTRIA: Andreani, Alpino (15' st Radici), Valentini, Soumahin, Mahmutaj, Sartini; Niang, Frihat; Vivo, Domini, Toromani (30' st Semeraro).

In panchina: Cappella, Bindi, La Penta, Crociani, Antonini, Balducci, Foschi.

All. Giorgi.

SPONTRICCIOLO: Tani, Fabbri, Nanni (41' st Tonti), Mohamed, Pivi, Radu; Fabbri, Meluzzi, Capriotti, Brisigotti, Giovannini (19' st Giovanelli).

In panchina: Martini, Borgognoni, Ioli, Durante, Gjoshi.

All. Pellegrino.



ARBITRO: Gardenghi di Imola (Assistenti: Njieukam e Collini di Cesena).

NOTE: ammoniti Nanni, Semeraro. Recupero 0'+3'.



SECCHIANO Finisce a reti inviolate, al comunale Urbini-Casali, la sfida tra Novafeltria e Spontricciolo: lo scorso anno i riccionesi vinsero con tre reti di scarto. La partita odierna è stata condizionata nella ripresa dalla pioggia, scesa copiosa, ma il risultato è sostanzialmente giusto. Nel primo tempo l'unica opportunità è degli ospiti: cross dalla sinistra, Capriotti in tuffo incorna di poco a lato. Nella ripresa, dopo un solo minuto, lo Spontricciolo non capitalizza un'invitante mischia in area del Novafeltria, mentre al 50' è Capriotti a non trovare l'aggancio a tu per tu con Andreani, al termine di un contropiede. Al 55' Alpino crossa per Toromani, che di testa mette alto. Al 64' miracolo di Andreani che toglie dall'angolino una conclusione degli avversari in mischia. Al 90' Vivo da fuori area supera Tani, ma il palo salva il portiere riccionese dalla capitolazione.