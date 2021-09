Coronavirus Rimini: 37 nuovi casi, media settimanale in calo da 52 a 40

Attualità

Rimini

| 15:40 - 19 Settembre 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 19 settembre 2021.



A Rimini si registrano 37 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, con prevalenza dei sintomatici, 24, sugli asintomatici, 13. Rimangono quattro i pazienti ricoverati in terapia intensiva. In questa settimana i casi nel nostro territorio sono stati 281, media 40 al giorno, in calo rispetto alla scorsa settimana quando la media fu di 52.



In regione due decessi (un 82enne di Bologna e un 83enne di Cento, provincia di Ferrara) e 343 nuovi casi su 25.147 tamponi (tasso di positività 1,4%). Crescono i ricoveri: +4 in terapia intensiva (totale 45) e + 2 nei reparti Covid (totale 409).



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 81 nuovi casi, seguita da Bologna con 48. Poi da Ravenna (42), Parma (39), Rimini (37), Reggio Emilia (33) e Ferrara (25), Piacenza (19). e infine Cesena e Forlì (8) e il Circondario Imolese (3).