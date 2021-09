Motogp, a Misano vince Bagnaia. Eroico Bastianini terzo

Sport

Misano Adriatico

| 14:42 - 19 Settembre 2021

Pecco Bagnaia (foto Petrangeli). In gallery Enea Bastianini (foto dalla pagina fb del pilota), il podio (foto Petrangeli) e l'abbraccio tra Pirro e Bagnaia (foto Petrangeli).



Grandi emozioni nella Motogp al Misano World Circuit. Pecco Bagnaia bissa il successo di Aragon, difendendosi con grande bravura negli ultimi giri dal ritorno del leader mondiale, Fabio Quartararo. Nell'ultimo giorno "el diablo" era vicino, a un decimo, ma Pecco ha resistito, con un giro da qualifica, tagliando per primo il traguardo. Ma il grande protagonista non è solo il pilota Ducati: Enea Bastianini, davanti al pubblico di casa, conquieta un meritatissimo terzo posto, il suo primo podio in Motogp. L'altra Ducati ufficiale, di Miller, è quinta, dietro Marc Marquez, autore di una gara brillante conclusa al quarto posto. Nella giornata di gloria di Bagnaia e Bastianini, piazzamenti fuori dalla top 10 per gli altri piloti italiani: Pirro (11esimo), poi dal 16esimo al 19esimo posto Petrucci, Rossi, Morbidelli e Marini, ventunesimo Dovizioso, ultimo dei piloti a traguardo.