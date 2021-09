Covid: in piu' di mille a ballare, chiuse due discoteche a Misano

Cronaca

Rimini

| 13:16 - 19 Settembre 2021

Foto di repertorio.



Nella notte tra sabato e domenica (18-19 settembre) la squadra amministrativa della Polizia di Rimini ha effettuato due sopralluoghi in altrettante discoteche di Misano Adriatico, al termine dei quali è scattata per entrambi la sanzione di chiusura, per la durata di cinque giorni. Nella prima discoteca si trovavano circa 1500 persone, poco piu' di mille nella seconda: erano in corso eventi con dj e in tanti erano accalcati sotto il palco a ballare. Ad uno dei due locali, infine, è stata contestata la vendita di bevande alcoliche oltre l’orario consentito (che è fissato alle 3 di notte).