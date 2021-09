Santarcangelo, rissa tra ragazzini scoppia nella tarda serata di ieri: fermati tre giovani

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 12:06 - 19 Settembre 2021

La rissa è scoppiata in zona parco Francolini.

L’intervento immediato di tre pattuglie dei Carabinieri di Rimini e Santarcangelo e una della Polizia locale (successivamente altre 4 pattuglie dei Carabinieri a supporto) ha evitato che una rissa fra ragazzini scoppiata nella tarda serata di ieri (sabato 19 settembre) in zona parco Francolini, per motivi in corso di accertamento, finisse per degenerare.



Diverse le persone identificate dalle forze dell’ordine che hanno poi fermato tre giovani nordafricani, di età compresa tra 25 e 32 anni, che sono stati portati in caserma per valutare la loro posizione.



Nell’esprimere il proprio rammarico per l’accaduto, che per fortuna sembra essere senza conseguenze per le persone grazie al tempestivo intervento degli uomini delle forze dell’ordine che sono riusciti a contenere il parapiglia, l’amministrazione comunale ringrazia Carabinieri e Polizia locale per essere intervenuti con prontezza.



Per l’Amministrazione comunale “l’episodio – rispetto al quale andrebbero evitate speculazioni di carattere politico – pone due importanti elementi: da un lato il fatto che il presidio da parte delle forze dell’ordine e della polizia locale sia costante e puntuale, come è stato dimostrato, dall’altro la necessita di mettere in campo anche nuove azioni nei confronti nel mondo giovanile affinché di fronte a episodi che possono manifestarsi nel corso dell’adolescenza, la conseguenza immediata non sia “il menar le mani”, ma vedere nelle istituzioni un riferimento immediato sia in termini di sicurezza che di alternativa di carattere sociale”.