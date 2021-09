Moto3, podio italiano a Misano: Antonelli e Migno alle spalle di Foggia

Sport

Misano Adriatico

| 11:50 - 19 Settembre 2021

Antonelli si è piazzato secondo a Misano.

A Misano nella classe Moto3 vince Dennis Foggia su Honda davanti al cattolichino Niccolò Antonelli (KTM) e al saludecese Andrea Migno (Honda). che sono stati molto bravi nel contrastare gli attacchi di Sergio Garcia e Jaume Masia. Settimo lo spagnolo Pedro Acosta, leader del mondiale, che ora ha un vantaggio di 42 punti su Foggia e sul connazionale Sergio Garcia. Romano Fenati (Husqvarna), partito dalla pole, è caduto a nove giri dal termine quando guidava la gara con quasi 3" di vantaggio su Foggia.

E' la seconda volta in stagione che si verifica un podio tutto italiano. La prima fu a Silverstone (1° Fenati / 2° Antonelli / 3° Foggia). Per Antonelli 10° podio in Moto3 (3° quest'anno). Per Migno 8° podio in Moto3 (2° quest'anno).