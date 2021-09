In onda su Sky Sport e Cielo il tour in tandem da Roma a Rimini

Attualità

Rimini

| 11:31 - 19 Settembre 2021

La carovana di ‘Two is mej che one’.

Andrà in onda prossimamente su Sky Sport e su Cielo l’impresa Two l'è mej che one il progetto sviluppato da Matteo Cevoli e Davide Ugolini, con la collaborazione dell'associazione "Esplora".

La “mission” ha portato nei borghi più belli d'Italia in sella a tandem fino in Romagna un team di ragazzi disabili: da Roma, in quattro giorni, (dal 9 al 12 luglio), ha attraversato diverse province e regioni, con arrivo finale a Rimini in piazzale Kennedy, attraverso il lungomare ciclabile, partendo dal Misano World Circuit (domenica 12 luglio).

L'impresa, in giro per l’Italia, è nata per sensibilizzare sul tema della disabilità e sulla necessità di superare i pregiudizi ad essa connessi.

Una carovana che ha raccolto lungo il percorso ragazzi di diverse associazioni sportivo/culturali, che si sono unite alla pedalata creando un gruppo sempre più numeroso.

Il progetto che unisce sport, solidarietà e promozione turistica, è nato da un’idea di Davide Ugolini (ultrarunner, ultrabiker, esperto in campi tendati, direttore di corse trail, escursionista) e Matteo Cevoli (atleta, trailrunner, ultrabiker, istruttore fitri, preparatore atletico), insieme all'Associazione Esplora. L’iniziativa è stata utile per raccogliere fondi per l’acquisto di biciclette per i ragazzi dell’associazione ideatrice. Media partner dell’iniziativa Radio Bruno e Altarimini.



LA PROGRAMMAZIONE



Sky Sport Arena

Lunedì 20 settembre ore 18 e 23 e 45

Martedì 21 settembre ore 6 e 16

Mercoledì 22 settembre ore 7 e 30

Giovedì 23 settembre ore 10 e 45

Venerdì 24 settembre ore 19 e 30

Sabato 25 settembre ore 14

Domenica 26 settembre ore 1 e 45



Sky Sport Action

Martedì 21 settembre ore 11 e 30 e 1

Mercoledì 22 settembre ore 20 e 30

Domenica 26 settembre ore 9 e 30



Sky Sport Uno

Martedì 21 settembre ore 8 e 15

Giovedì 23 settembre ore 7 e 45



Cielo

Domenica 26 settembre ore 9