Tennis, Travaglini e Bertozzi vincono i tabelloni Over 45 e 55 nel torneo Veterani

Sport

Rimini

| 11:15 - 19 Settembre 2021

La premiazione del torneo Over 55.

Andrea Travaglini e Leonardo Bertozzi firmano rispettivamente i tabelloni Over 45 e 55 nel torneo nazionale Veterani, tappa del circuito regionale, organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti.

Nell’Over 45 finale tra i primi due del seeding, Andrea Travaglini e Domenico Litido. Ha vinto Travaglini, portacolori della Virtus Bologna, per 6-4, 6-3 sul giocatore che difende i colori del Circolo Tennis Bologna.

Semifinali: Travaglini (2.8, n.1)-Alessandro Tosi (3.5) 5-7, 6-2 e ritiro, Litido-Mattia Foschi (n.3) 6-2, 6-1.

Nell’Over 55 si è imposto il riminese Leonardo Bertozzi. Il portacolori del Ct Rimini ha messo a segno, proprio in uno degli ultimi tornei stagionale, un notevole risultato, con tanto di “positivo”, battendo in finale per 6-4, 4-6, 6-0 Silvano Pozzi (Tc Pavia).

Over 55, semifinali: Silvano Pozzi (2.8, n.1)-Riccardo Falcone (3.2, n.4) 7-5, 6-3, Leonardo Bertozzi (3.1, n.3)-Massimiliano Marzagalli (3.4, n.7) 3-6, 6-4, 7-5.

Al termine le premiazioni effettuate dal direttore del Circolo, Roberto Raffaelli.