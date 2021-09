Calcio RSM, alla prima cinquina Fiorita. Domagnano di misura sui campioni della Folgore

Sport

Repubblica San Marino

| 19:57 - 18 Settembre 2021

Una fase di Folgore-Domagnano (Foto FSGC).

Sarà forse la voglia di riscattare la passata finale Scudetto, o sarà l’entusiasmo ancora vivissimo dopo quella - ben più recente – di Supercoppa. Quale che sia la ragione, La Fiorita approccia questo campionato 2021-22 a marce altissime, costringendo la Libertas ad un passivo estremamente pesante in uno degli incroci più attesi della 1° giornata. I ragazzi di Montegiardino scrivono addirittura un 5-0 in quel di Dogana. Punteggio sbloccato poco prima del quarto d’ora da Tommaso Guidi e poi riaggiornato al 22’ sempre dall’attaccante gialloblù. Lunadei – già in rete in finale di Supercoppa – rincara la dose nel cuore della ripresa, prima che Zafferani faccia altrettanto al pari di Votino, quest’ultimo a segno nel recupero per il punto della cinquina definitiva. Nel mezzo, la Libertas fallisce la possibilità di sbloccarsi al minuto 83’: Venturini ipnotizza Aruci dal dischetto e la porta gialloblù rimane immacolata.

Vince e convince anche il Fiorentino, che schiaccia il Cailungo 3-0 grazie ad una tripletta di uno dei nuovi arrivati, Mohamed Ben Kacem, a segno due volte nel primo tempo e autore anche del centro che, al 71’, mette l’ipoteca dei primi tre punti della banda di Malandri. Buona la prima anche per l’altra metà del Castello di Fiorentino. Bojan Gjurchinoski porta avanti il Tre Fiori poco oltre la mezz’ora, ma Ivan Tani rimette a posto le cose per il Murata a poco dalla campanella dell’intervallo. Il colpo da tre punti è ancora di Gjurchinoski, che al minuto 70’ trova il modo di superare Benedettini e di regalare alla sua squadra il primo sorriso stagionale. Dopo il k.o. in finale di Supercoppa, la Folgore cade anche al debutto in campionato. Il Domagnano riesce ad avere la meglio sui campioni del Titani grazie ad un solo gol, quello che Mattia Ceccaroli mette a segno appena una manciata di minuti dopo il suo ingresso in campo.

I tabellini

LA FIORITA

Venturini; Miori (dal 61’ Sehail), Brighi, Di Maio, Grandoni, Errico (dal 70’ Votino), Loiodice (dl 61’ Bonifazi), Amati, Rinaldi (dal 70’ Castellazzi), Guidi (dal 53’ Lunadei), Zafferani

A disposizione: Vivan, Haddad

Allenatore: Oscar Lasagni

LIBERTAS

Gentilini; Moretti, Fraternali, Barretta, Pesaresi (dal 72’ Ndao), Narducci, A. Gasperoni (dall’85’ Berretti), Cuomo (dall’85’ Cuomo), Basile (dal 60’ Morelli), Olcese, Aruci

A disposizione: Zavoli, Stacchini, Dolente

Allenatore: Gabriele Cardini

Arbitro: Marco Avoni

Assistenti: Alfonso Gallo e Mattia Sapigni

Quarto Ufficiale: Antonio Ucini

Ammoniti: A. Gasperoni, Fraternali, Errico, Brighi

Marcatori: 14’ e 22’ Guidi, 54’ Lunadei, 60’ Zafferani, 90+2’ Votino

Note: all’83’ Venturini para un rigore ad Aruci



CAILUNGO

Gallinetta; Ricci (dal 71’ Diallo), Lusini, Grieco, Quaranta (dal 53’ Quaranta), Urbinati (dall’84’ Marinaro), Santucci, Ferrari, A. Muccioli (dal 53’ Benedetti), M. Muccioli (dall’84’ Senja), L. Cecchetti

A disposizione: La Monaca, Vagnini

Allenatore: Cristian Protti

FIORENTINO

Bianchi; A. Muccioli, Baizan, Calzolari, Filippi, Molinari, Ben Kacem (dall’89’ Ghamdaoui), Colagiovanni (dall’83’ Colonna), Jaupi (dal 73’ Perlaza), Michelotti (dal 73’ Mastrota), Abouzziane (dall’89’ Terenzi)

A disposizione: Borgagni

Allenatore: Enrico Malandri

Arbitro: Alessandro Vandi

Assistenti: Francesco Mineo, Carmine Nuzzo

Quarto Ufficiale: Giacomo Cenci

Ammoniti: Lusini, Filippi, Calzolari

Marcatori: 25’, 35’ e 71’ Ben Kacem



TRE FIORI

A. Simoncini; Adami, Censoni, D. Simoncini (dall’81’ Zoumbare), D’Addario, De Lucia, Dolcini (dal 55’ Cuzzilla), Grani, Gjurchinoski (dal 74’ Pracucci), Ferraro, Pollino (dal 55’ Lualdi)

A disposizione: Castagnoli, Astolfi,Tamagnini

Allenatore: Matteo Cecchetti

MURATA

Benedettini; Valentini, Gori (dal 57’ Genghini), Tani, Cangini (dal 73’ Babboni), Alberigi (dal 57’ Toccaceli), Poppi, Diedhiou, Fall, Indelicato (dall’84’ Vitaioli), Comuniello (dal 57’ Bernardi)

A disposizione: Castelgrande, Carlini

Allenatore: Achille Fabbri

Arbitro: Luca Barbeno

Assistenti: Francesco Lunardon e Andrea Depaoli

Quarto Ufficiale: Marcantonio Romanazzi

Ammoniti: Gori, Gjurchinoski, Pollino, Tani, Valentini

Marcatori: 31’ e 70’ Gjurchinoski, 42’ Tani



FOLGORE

Bicchiarelli; Brolli, Rosini, Piscaglia, Sottile, Golinucci, Arrigoni, Giardi (dal 51’ Dormi), Aluigi, Hirsch (dal 69’ Spighi), Fedeli

A disposizione: Gueye, Sabbadini, Bonini, Pilotto, Francioni

Allenatore: Omar Lepri

DOMAGNANO

Colonna; Parma (dall’84’ Faetanini), Olivieri, Mazzavillani, Rossi, Bacchiocchi (dall’88’ Brighi), Morena, Gaiani, Fancellu (dal 66’ Doria), Angelini (dal 66’ Ceccaroli), Bara (dall’84’ Gabellini)

A disposizione: Leardini, Averhoff,

Allenatore: Massimo Mancini

Arbitro: Mattia Andruccioli

Assistenti: Ernesto Cristiano e Alfonso Giannotti

Quarto Ufficiale: Salvatore Tuttifrutti

Ammoniti: Aluigi

Marcatori: 69’ Ceccaroli