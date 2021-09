Basket C Silver, Titans: la parola ai protagonisti

Sport

18 Settembre 2021

I Titans sono stati presentati sabatyo al centro Atlante. La prima partita di Coppa Italia si gioca sabato 25 a Fossombrone. Prima partita di campionato (girone a 8, 14 gare in andata/ritorno prima della seconda fase) a Jesi sabato 9 ottobre. Ecco le dichiarazioni dei protagonisti.

Presidente Marco Ciacci: “Qua all’Atlante siamo ormai di casa e in questo 2021-2022 la speranza è prima di tutto quella di cominciare e finire secondo i termini temporali fissati. Due mesi intensi quelli di Coppa, ma ora abbiamo una stagione intera davanti e non vediamo l’ora di cominciare. È un piacere ritrovare i ragazzi dell’anno scorso e accogliere i nuovi. Le avversarie? Sicuramente troveremo formazioni ambiziose come Fossombrone, Montemarciano e Urbania, per non citare, nell’altro girone, una Porto Recanati dal super roster”

Coach Simone Porcarelli: “La squadra ha mantenuto un’ossatura solida dell’anno scorso ma è anche cambiata, acquisendo esperienza nel reparto esterni ma anche in quello dei lunghi. Stiamo cercando di conoscerci in queste settimane. La scia della Coppa? Vincere aiuta a vincere, ma quest’anno si ricomincia da zero”

Capitano Davide Macina: “Le sensazioni sono buone, la panchina è lunga e penso che ci divertiremo. La differenza la può fare un gruppo coeso e affronteremo queste prime partite di Coppa per conoscerci ancora meglio in campo. Penso che siamo fortunati ad affrontare subito Fossombrone, così potremo testarci immediatamente contro una buonissima squadra”

1° assistente Fernando Paccagnella: “Questi Titans sono una squadra con un chiaro zoccolo duro ma anche con belle novità. La voglia di ricominciare è tanta, sono arrivati innesti di qualità e i nostri giovani potranno darci freschezza e brio”

Andrea Raschi: “I presupposti sono buonissimi, vedo affiatamento e si sono aggiunti buoni valori tecnici ed esperienza. Le basi su cui lavorare ci sono, ora è importante per tutti i ragazzi proseguire nella stessa direzione”

Alberto Saponi: “Dal primo allenamento ho notato entusiasmo e il giusto mix di gioventù ed esperienza. L’obiettivo sarà centrato a seconda dell’impegno in palestra”

Christopher Dini: “Le ambizioni sono alte, ci siamo rinforzati e vogliamo fare bene. La differenza secondo me la farà il gruppo”

Tommaso Gamberini: “Sono molto contento di essere tornato, tanti di questi ragazzi li conosco e sono convinto che potrà essere una buona stagione”

Giuseppe Altavilla: “Arrivo in un gruppo importante e sto cercando a poco a poco di fare le cose giuste per migliorare tutti assieme e costruire una grande stagione”

Fabio Grandi: “Sono in un ambiente in cui si punta tanto giustamente sull’unione tra i giocatori, sul remare tutti nella stessa direzione. Non vedo l’ora di cominciare”

IL ROSTER DELLA PALLACANESTRO TITANO

Davide Macina (cap.) (93) – 2

Riccardo Fornaciari (96) – 2/3

Andrea Raschi (79) – 3/4

Alberto Saponi (85) – 4/5

Christopher Dini (96) – 4/5

Giuseppe Altavilla (97) – 1

Tommaso Gamberini (89) – 4/5

Fabio Grandi (01) – 5

Lorenzo Liberti (91) – 3

Merfi Carlos Rosario Cruz (02) – 1

Francesco Guida (04) – 1

Matteo Togni (03) – 2/3

Lorenzo Lettoli (05) – 4