Rimini Calcio, la Banca Popolare Valconca ancora main sponsor

Il dg della Banca Popolare Valconca Dario Mancini.



Il “main sponsor” del Rimini Calcio sarà ancora la Banca Popolare Valconca, l’istituto della provincia di Rimini che ha filiali in tutta l’Emilia Romagna e anche nelle Marche.

“Siamo ben felici di aver rinnovato la collaborazione con il Rimini FC, soprattutto perché ci tenevamo a continuare il discorso che da sempre ci lega con il territorio. Abbiamo voluto essere un supporto alla nostra maggiore squadra di calcio che si impegna col suo settore giovanile a mantenere valido un discorso sportivo ed educativo – spiega il dott. Dario Mancini direttore generale della Banca Popolare Valconca - Come rappresentanti di una banca del territorio vogliamo aiutare un glorioso club come il Rimini a ritornare in categorie importanti che gli competono per storia e tradizione. Per fortuna si inizia a vedere una ripresa economica che a livello sportivo si riflette con il ritorno della gente allo stadio. Il senso del nostro contributo è anche quello di aiutare a rendere migliore lo spettacolo che viene offerto ai nostri tifosi”.

Sognate un grande traguardo per il Rimini FC ?

“Siamo appena all’inizio del campionato e quindi è prematuro fare pronostici. Ci teniamo però ad augurare al Rimini ogni fortuna per un ottimo cammino agonistico”.