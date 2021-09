Pennabilli: in arrivo dal governo 1 milione per sistemare le strade nel 2022

Attualità

Pennabilli

| 17:21 - 18 Settembre 2021

Pennabilli.



In arrivo dal governo un milione di euro per la manutenzione delle strade di Pennabilli. I fondi, concessi dal Ministero dell'Interno, riguardano le attività per l'anno 2022, a seguito dell'accogliemento del progetto presentato dall'architetto comunale Mirco Pellegrino e dal geometra Roberta Grifoni. "Era da tempo che era nell’aria questa concessione ed ora è giunta l’ufficialità di questo contributo. Sono notizie che ripagano gli anni di impegno della mia Amministrazione. Pennabilli avrà finalmente quel decoro che tutto il territorio merita", spiega il sindaco Mauro Giannini