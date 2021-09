Misano: Moto2, pole a Raul Fernandez. Bezzecchi chiude ottavo

Sport

Misano Adriatico

| 15:59 - 18 Settembre 2021

Marco Bezzecchi.

Marco Bezzecchi partirà ottavo domani (domenica 19 settembre) al Gran Premio della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini. Al Misano World Circuit la pole per la moto2 è andata a Raul Fernandez con il tempo di 1:36.264. In prima fila Sam Lowes e Augusto Fernandez, quarto il leader del mondiale Remy Gardner. Bezzecchi è stato il piu' veloce degli italiani in gara e ha preceduto Di Giannantonio e Dalla Porta, rispettivamente nono e decimo. Q1 condzionata dalla pioggia, poi è tornato il sole per l'ultima parte delle prove ufficiali.