Smantellata 'centrale' dello spaccio a Meldola, tra gli arrestati un riminese

Cronaca

Rimini

| 15:54 - 18 Settembre 2021

Foto di repertorio.

Tre arrestati, un chilo e tre etti circa di marijuana sequestrato. E' l'epilogo di una operazione dei carabinieri di Meldola che ha smantellato un giro di spaccio molto attivo nella cittadina romagnola. Gli arrestati sono un meldolese di 33 anni, pluripregiudicato per reati di droga, un operaio 25enne del posto incensurato, e un riminese di 27 anni. Le indagini sono partite ad inizio d'anno, dopo aver osservato un incremento del consumo di marijuana da parte di alcuni giovani di Meldola. Il 16 febbraio è stato bloccato il 25enne, trovando nella sua vettura 600 grammi di stupefacente. Le successive indagini hanno permesso di appurare che il 33enne utilizzava il più giovane concittadino come corriere. In cambio di 250 euro a viaggio, più droga, il 25enne trasportava lo stupefacente da Rimini a Meldola, per poi nasconderlo in campagna, dove veniva recuperato dal "grossista" più anziano. I militari sono poi risaliti al fornitore riminese, nella cui abitazione hanno sequestrato altri 600 grammi di stupefacente e 1.100 euro ritenuti provento di spaccio. I due meldolesi, con il 25enne attualmente rimesso in libertà, dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, spaccio continuato ed aggravato, mentre il riminese, ai domiciliari, risponderà di detenzione e cessione di stupefacente ai fini di spaccio.