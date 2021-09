FOTO Calcio D: il film di Rimini Prato 3-0. Grande inizio dei biancorossi

| 18:50 - 19 Settembre 2021



E' subito spettacolo al Romeo Neri. Il Rimini di Gaburro esordisce con una secca vittoria per 3-0 a spese del Prato, mostrando un ottimo collettivo e dissipando i dubbi sull'efficacia dell'attacco: Tomassini esordisce con una doppietta, Ferrara brilla sull'out offensivo di sinistra, Tonelli e Gabbianelli si confermano giocatori di categoria. Bene anche Tanasa, autore della terza rete, e il vivace Andreis, ma nel complesso tutto il collettivo si è dimostrato all'altezza, compreso il portiere Marietta, poco sollecitato, ma autore di un grande intervento nel finale di gara.



Il primo tempo si conclude sull'1-0, con il primo gol in campionato firmato al 25' da Tomassini su rigore (foto di copertina). Un penalty fischiato dall'arbitro per fallo d Lugnan su Ferrara (foto 1 gallery) che è costato all'ex di turno anche un cartellino giallo (foto 2).



Nella ripresa il Rimini mette al sicuro il risultato al 68' con il secondo gol di Tomassini, servito da un cross dal fondo di Haveri. Triplica Tanasa di testa (foto 3). Nel recupero grande parata di Marietta ad evitare il gol della bandiera, sul colpo di testa di Maione (foto 5).



Rimini - Prato 3-0



RIMINI (4-3-3): Marietta - Lo Duca, Carboni, Panelli, Contessa (61' Haveri) - Tonelli (89' Isaia), Tanasa, Andreis (80' Greselin) - Gabbianelli (73' Pecci), Tomassini (73' Mencagli), Ferrara.

In panchina: Piretro, Cuccato, Berghi; Isaia, Piscitella.

All. Gaburro.

PRATO (4-3-1-2): Reggiani - Lugnan, Guida, Diallo, Tirapelle - Maltezzi (75' Pardera), Soldani, Nicoli (91' Ferratti) - D'Orsi (80' Tomaselli) - Casati (69' Aleksic), Maione.

In panchina: Pagnini, Sciannamé, Cestaro, Grillo, Romiti.

All. Pagliuca.



ARBITRO: Ursini di Pescara.

RETI: 25' rig. Tomassini, 68' Tomassini, 74' Tanasa.

AMMONITI: Lugnan, Maltezzi, Ferrara, Tanasa, D'Orsi, Soldani, Pagliuca (all. Prato).

ESPULSI: nessuno.

RECUPERO: 2'pt e 5' st.