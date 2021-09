Viserba: scippo in pieno giorno, anziana finisce in ospedale

Cronaca

Rimini

| 14:51 - 18 Settembre 2021

Un 46enne della provincia di Caserta è stato arrestato ieri mattina (venerdì 17 settembre), in relazione allo scippo subito da un'anziana a Viserba. I fatti sono avvenuti alle 8.30: la donna stava passeggiando, quando è stata raggiunta dall'uomo, che le ha strappato con forza la borsa, strattonandola e facendola cadere rovinosamente a terra. L'anziana, poi soccorsa dal personale del 118, ha fornito alla polizia una descrizione sommaria del responsabile. Le indagini sono però proseguite celermente, grazie alla testimonianza del dipendente di un supermercato, che ha visto lo scippatore dileguarsi, e grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza. Il 46enne è stato rintracciato e fermato: ha ammesso di essere lui l'autore materiale dello scippo, indicando anche il luogo in cui aveva nascosto la borsetta. E' stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per l'ipotesi di reato di rapina aggravata. Venti giorni di prognosi invece per l'anziana scippata.