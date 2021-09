Nuovo asfalto per la Marecchiese, al via lavori a Campiano di Talamello I lavori si svolgeranno per 4-5 giorni lavorativi dal 23 settembre

14:37 - 18 Settembre 2021

A partire da giovedì 23 Settembre saranno avviati da Anas i lavori di riasfaltatura del tratto stradale della strada Marecchiese nel Comune di Talamello.



Il primo intervento riguarderà circa 900 mt compresi tra il cimitero di Novafeltria e il Centro Commerciale la Fornace di Campiano.



I lavori di asfaltatura si svolgeranno in orario diurno per 4-5 giorni lavorativi con senso di percorrenza alternato regolato da semaforo di cantiere e moviere.



