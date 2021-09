Bellaria: estate ok, ora si punta sul rilancio degli eventi fieristici

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:33 - 18 Settembre 2021

Palacongressi di Bellaria Igea Marina (foto pre Covid).



Piena soddisfazione per la Fondazione Verdeblu al termine degli eventi dell'estate 2021. Il presidente Paolo Borghesi rimarca le efficaci strategie di promozione turistica, attraverso il web e le partnership con i media nazionali. L'estate 2021 a Bellaria Igea Marinaha fatto registrare dati positivi in particolar modo per luglio, con il +38% degli arrivi rispetto al 2020 e il +3,9% rispeto al 2019.



La collaborazione tra Verdeblu e Bim Servizi permetterà anche il rilancio del Palacongressi, dopo le chiusure a causa dell'emergenza Covid. Già 600 le presenze turistiche grazie all'undicesima edizione dell'European Tango Cup, dal 16 al 18 luglio. Dall'undici al 12 settembre un evento corporate sul benessere ha fatto registrare invece altre 1000 presenze. E sono già stati calendarizzati tanti eventi per l'autunno e l'inizio dell'inverno, fino al termine del 2021, per un totale di 12.000 presenze stimate. Tra gli eventi in programma il "Campionato Nazionale ed Internazionale di WNBF ITALY" dove i body builder si esibiranno per conquistare i titoli a disposizione. Per il 2022 confermato invece il ritorno della Starcon, la grande convention di fantascienza dedicata in particolar modo a Star Trek, e di "Mani d'oro".