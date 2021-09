Coronavirus Rimini: 31 nuovi casi, rimangono 4 pazienti in terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 15:45 - 18 Settembre 2021

Bollettino Covid 18 settembre 2021.

A Rimini si registrano 31 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, con larga prevalenza dei sintomatici, 24, sugli asintomatici, 7. Scende ancora il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: ora sono 4 (-1). In questa settimana, finora, i casi nel nostro territorio sono stati 244, media 41 al giorno, in calo rispetto alla scorsa settimana quando la media fu di 52.



In regione cinque decessi (una 69enne, una donna e tre uomini ultranovantenni) e 403 nuovi casi su 38.746 tamponi (tasso di positività 1%). Sul fronte ricoveri, rimangono 41 i pazienti in terapia intensiva (1 ricovero in piu' a Bologna, uno in meno a Rimini) e calano a 407 (-4) quelli nei reparti Covid.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 83 nuovi casi, seguita da Bologna (59) e Ravenna (47); poi Reggio Emilia (42), Parma (39), Rimini (31), Piacenza (27), Ferrara (26). Quindi Forlì (22), Cesena (16), e infine il Circondario Imolese (11)