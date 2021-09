Attualità

Novafeltria

| 13:46 - 18 Settembre 2021

Foto dalla pagina Facebook del comune di Novafeltria.



Via Verdi di Novafeltria al buio, la causa è l'accidentale rottura dei cavi durante i lavori per la fibra ottica. Come comunicato dall'amministrazione comunale, durante le operazioni di installazione dei cavi di fibra ottica, sono stati accidentalmente tranciati quelli dell'illuminazione pubblica. Entro martedì mattina (21 settembre) il danno sarà riparato e i lampioni torneranno in funzione.