Traffico in tilt sulla via Ravenna a Bellaria, Anas riapre una corsia della Statale 16

Bellaria Igea Marina

| 13:33 - 18 Settembre 2021

Foto del sindaco Filippo Giorgetti.

Dopo le code e le criticità lamentate dai cittadini di Bellaria Igea Marina per l'aumento del traffico sulla via Ravenna, Anas ha disposto la riapertura della Statale 16 a una sola corsia. Lo ha annunciato il sindaco Filippo Giorgetti su Facebook. Il cantiere era stato aperto lunedì 13 settembre e dal primo giorno si erano registrate lunghe code sulla via Ravenna, la strada sulla quale è stato convogliato il traffico, vista la chiusura della Statale. Che ora, nel tratto interessato dai lavori di Anas, riaprirà una delle due corsie. Soddisfatto il sindaco Giorgetti: “Voglio ringraziare il responsabile territoriale di Anas perché ieri (venerdì 17 settembre) a seguito di un confronto avvenuto più volte, si è recato in zona, ha effettuato sopralluoghi ed ha recepito le nostre valutazioni: la soluzione attuale non è sostenibile. Impegnandosi da subito a riprogettare la modalità di esecuzione e allestire una nuova impostazione di cantiere". Il primo cittadino cheide ai propri cittadini ancora qualche giorno di pazienza e ringrazia la polizia municipale per l'impegno profuso nel presidiare rotonde e snodi nevralgici del traffico, "fondamentali per evitare il caos".