Torna la Transitalia Marathon: 1200 km con partenza da Rimini

| 13:03 - 18 Settembre 2021

Presentazione dell'edizione 2021 della Transitalia Marathon.



Si accendono i motori per la settima edizione della Transitalia Marathon, la manifestazione d'eccellenza della Federazione Motociclistica internazionale, che scatterà da piazzale Fellini a Rimini lunedì 20 Settembre per arrivare a Nocera Umbra il 25.



La Transitalia Marathon oggi è un evento non competitivo unico in Europa nel suo genere, itinerante turistico con formula di navigazione in stile Rally.



Il percorso attraversa ben 5 regioni, per un totale di quasi 1200 chilometri, su di un percorso che ripercorre alcuni tratti della manifestazione originale. L’obiettivo oggi è scoprire e far conoscere le tradizioni della penisola italiana, in piena sinergia con il territorio e tutti gli enti locali.



Le operazioni preliminari si svolgeranno il 20 e il 21 settembre a Rimini, da sempre trampolino di lancio della manifestazione. Previsti numerosi accorgimenti per il rispetto delle normative ministeriali in tema Covid-19 che verranno garantiti durante tutta la manifestazione. L'ingresso è consentito solo con il Green Pass.



Il 20 e il 21 settembre, quindi, la città rivierasca si colorerà di tinte internazionali con tanti momenti musicali per tutti i gusti. Quest’anno la manifestazione ha ricevuto il riconoscimento della Motor Valley e le collaborazioni abbracciano anche Visit Rimini perché l’evento, richiamando motociclisti e visitatori da tutto il mondo, ha una grande risonanza turistica e di visibilità per la città ponendola sotto i riflettori internazionali.



La prima tappa sarà Castiglion Fiorentino, la seconda Casciana Terme poi l’arrivo a Nocera Umbra sabato 25 settembre al termine di una lunghissima tappa. All’arrivo dei partecipanti a Nocera Umbra ci sarà una serata animata da musica e spettacoli.





I NUMERI In tutto 1200 chilometri di strade in larga parte sterrate o a bassissima frequentazione e oltre 100 comuni attraversati di cui 35 nel suggestivo territorio della Toscana. Sono 350 i partecipanti provenienti da 12 nazioni europee ed extra europee ed un grande staff di assistenti di percorso, medici e tecnici al seguito. Mentre tra i partecipanti sale l’emozione, si aggiungono nomi importanti sulla griglia di partenza come Chantal Galli pilotessa di auto da Rally. Parteciperanno piloti ed ex piloti, ma soprattutto i più grandi motoviaggiatori spinti dalla volontà di conoscere l'Italia più nascosta e inaspettata. Il ritorno mediatico è così importante che alcuni piloti sono inviati alla Transitalia direttamente dalle Case motociclistiche.



LA TAPPA RIMINESE Lunedì 20 settembre ore 14:00 apertura Village a Rimini in Piazzale Fellini – accettazione iscritti e operazioni preliminari.



Martedì 21 settembre ore 10:00 apertura Village a Rimini in Piazzale Fellini – proseguo accettazione iscritti e operazioni preliminari; dalle ore 18:00 briefing, Cerimonia di apertura evento e cena riservata ai partecipanti.



Mercoledì 22 settembre tappa da Rimini a Castiglion Fiorentino. Ore 8:00 inizio partenze da Rimini come da ordine che è stato pubblicato sul sito www.transitaliamarathon.com 30 giorni prima dell’evento, in gruppi da 3. Ore 19:00 – ore 22:00 arrivo al termine prima tappa. Briefing e cena.